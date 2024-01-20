Видео: На Мамадышском тракте из-за непогоды фуры второй день блокируют выезд из Казани

На Мамадышском тракте в Казани из-за непогоды собираются огромные пробки, рассказал «Татар-информу» житель столицы Татарстана.

Фото: © Очевидцы

«На подъеме в гору одну из полос дороги заняли застрявшие в снежном плену фуры. По второй полосе водители других фур пытаются их объехать, а на третью выездают автомобилисты и другие большегрузы, пытающиеся объехать объезжающих», – поделился очевидец.

По его словам, сложная ситуация на дороге продолжается уже второй день подряд.