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Происшествия 17 августа 2023 10:53

Видео: на канарском Тенерифе лесной пожар за сутки охватил более 1,8 тыс. гектаров

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В Испании на Канарских островах лесной пожар вышел из-под контроля и охватил за сутки более 1,6 тысячи гектаров, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в Тенерифе проводится эвакуация жителей нескольких деревень. С огнем сражаются порядка 270 пожарных.

Отмечается, что очаги возгорания находятся в труднодоступной местности, что существенно осложняет тушение.

#лесной пожар #Испания
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