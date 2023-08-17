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Видео: на канарском Тенерифе лесной пожар за сутки охватил более 1,8 тыс. гектаров
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В Испании на Канарских островах лесной пожар вышел из-под контроля и охватил за сутки более 1,6 тысячи гектаров, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, в Тенерифе проводится эвакуация жителей нескольких деревень. С огнем сражаются порядка 270 пожарных.
Отмечается, что очаги возгорания находятся в труднодоступной местности, что существенно осложняет тушение.
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