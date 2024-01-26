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Видео: На Гагарина в Казани школьник попал под колеса легковушки
ДТП произошло накануне вечером возле инженерного лицея-интерната по улице Гагарина. На кадрах видео видно, как ребенок выбегает на проезжую часть и попадает под колеса авто.
Как сообщают в городской Госавтоинспекции, в итоге 9-летнего мальчика доставили в ДРКБ. По словам 19-летнего водителя Daewoo Nexia, он не успел вовремя затормозить, поэтому и произошло ДТП.
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