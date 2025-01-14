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Видео: На дне Байкала обнаружили фигуру рыцаря
На дне Байкала дайверы нашли фигуру рыцаря. Видео «из глубин озера» опубликовала Байкальская школа фридайвинга в группе «ВКонтакте».
«Почти замерзший январский Байкал радует прозрачностью воды, обилием байкальской губки и красотами рельефа», - говорится в сообщении.
Судя по опубликованному ролику, воин в металлических доспехах держит в одной руке щит, который целиком прикрывает его ноги, а в другой – цепь, на конце которой болтается колокольчик.
Также на кадрах запечатлели красивый подводный мир Байкала, куда попали и рыбы, и растения.
видео: Байкальская школа фридайвинга
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