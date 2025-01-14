Видео: На дне Байкала обнаружили фигуру рыцаря

Фото: скриншот видео

На дне Байкала дайверы нашли фигуру рыцаря. Видео «из глубин озера» опубликовала Байкальская школа фридайвинга в группе «ВКонтакте».

«Почти замерзший январский Байкал радует прозрачностью воды, обилием байкальской губки и красотами рельефа», - говорится в сообщении.

Судя по опубликованному ролику, воин в металлических доспехах держит в одной руке щит, который целиком прикрывает его ноги, а в другой – цепь, на конце которой болтается колокольчик.

Также на кадрах запечатлели красивый подводный мир Байкала, куда попали и рыбы, и растения.

видео: Байкальская школа фридайвинга