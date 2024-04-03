Видео: на Девятаева в Казани грузовик опрокинулся на бок

В Казани грузовой автомобиль опрокинулся на бок, сообщила «Татар-информу» очевидец ДТП.

По ее словам, авария произошла рядом с мостом, грузовая машина порвала контактные провода троллейбусов.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, прибыли аварийные службы и спецтехника, чтобы поставить большегруз на колеса.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Обстоятельства аварии неизвестны, но в результате на улице Девятаева образовалась серьезная пробка.