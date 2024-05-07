Видео: На Батыршина в Казани загорелась «ГАЗель»

Сегодня утром на улице Батыршина в Казани загорелся автомобиль «ГАЗель». Видеозаписью поделились очевидцы в соцсетях.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, пострадавших нет.

UPD(10.47) Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, возгорание началось из-за неисправности систем, узлов и механизмов автомобиля.