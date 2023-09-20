Видео: На аэродроме Долгинцево российский беспилотник уничтожил украинский истребитель

На аэродроме Долгинцево Днепропетровской области ударом беспилотного летательного аппарата поражен украинский истребитель МиГ-29. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны РФ.

Также истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Нововладимировка Николаевской области сбит бомбардировщик Су-24м воздушных сил Украины.

Кроме того, при помощи российских сил ПВО и средств РЭБ удалось перехватить четыре крылатые ракеты большой дальности «Storm Shadow» и пять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Смерч».

Согласно данным оборонного ведомства, с начала проведения специальной военной операции уничтожено 475 самолетов, 249 вертолетов и 6945 беспилотников ВСУ.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на: heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.