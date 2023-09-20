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Видео: На аэродроме Долгинцево российский беспилотник уничтожил украинский истребитель
На аэродроме Долгинцево Днепропетровской области ударом беспилотного летательного аппарата поражен украинский истребитель МиГ-29. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны РФ.
Также истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Нововладимировка Николаевской области сбит бомбардировщик Су-24м воздушных сил Украины.
Кроме того, при помощи российских сил ПВО и средств РЭБ удалось перехватить четыре крылатые ракеты большой дальности «Storm Shadow» и пять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Смерч».
Согласно данным оборонного ведомства, с начала проведения специальной военной операции уничтожено 475 самолетов, 249 вертолетов и 6945 беспилотников ВСУ.
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