Видео: муж татарстанской певицы Иркә приехал в отпуск из зоны СВО

Популярная татарстанская певица Иркэ в соцсетях поделилась радостью: в отпуск из зоны проведения специальной военной операции (СВО) приехал ее муж Артур. Артистка рассказала корреспонденту «Татар-информа», что семья счастлива воссоединиться.

«Слава богу, нам сейчас очень хорошо – мой Артур рядом. Когда он приехал, дети меня совсем забыли. Крутятся только вокруг папы. Безумно соскучились. Наслаждаюсь счастливыми моментами», – рассказала Иркэ.

Напомним, муж артистки Артур осенью прошлого года в рамках частичной мобилизации уехал в зону проведения СВО. Певица посвятила ему свою новую песню. Ранее Иркэ опубликовала в соцсетях ролик с моментом встречи с мужем у станции метро.