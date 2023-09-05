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Общество 5 сентября 2023 15:26

Видео: муж татарстанской певицы Иркә приехал в отпуск из зоны СВО

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Популярная татарстанская певица Иркэ в соцсетях поделилась радостью: в отпуск из зоны проведения специальной военной операции (СВО) приехал ее муж Артур. Артистка рассказала корреспонденту «Татар-информа», что семья счастлива воссоединиться.

«Слава богу, нам сейчас очень хорошо – мой Артур рядом. Когда он приехал, дети меня совсем забыли. Крутятся только вокруг папы. Безумно соскучились. Наслаждаюсь счастливыми моментами», – рассказала Иркэ.

Напомним, муж артистки Артур осенью прошлого года в рамках частичной мобилизации уехал в зону проведения СВО. Певица посвятила ему свою новую песню. Ранее Иркэ опубликовала в соцсетях ролик с моментом встречи с мужем у станции метро.

#СВО #видео #Татарстан #певица
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