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Видео: Мотоциклист сбил ребенка на самокате в одном из дворов Нижнекамска
В Нижнекамске 22-летний мотоциклист сбил ребенка, который передвигался на самокате.
По предварительным данным городской Госавтоинспекции, ДТП произошло накануне во дворе дома №58 на улице Корабельная. За рулем байка был 22-местный житель. Под колеса мотоцикла попал 7-летний мальчик, который катался на самокате на придомовой территории.
С различными травмами ребенка доставили в больницу.
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