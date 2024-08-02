Видео: Мотоциклист сбил ребенка на самокате в одном из дворов Нижнекамска

В Нижнекамске 22-летний мотоциклист сбил ребенка, который передвигался на самокате.

По предварительным данным городской Госавтоинспекции, ДТП произошло накануне во дворе дома №58 на улице Корабельная. За рулем байка был 22-местный житель. Под колеса мотоцикла попал 7-летний мальчик, который катался на самокате на придомовой территории.

С различными травмами ребенка доставили в больницу.

