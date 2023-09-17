Видео: Мобилизованные татарстанцы поблагодарили прихожан Чистопольской епархии за помощь

Военнослужащие, мобилизованные из Татарстана, поблагодарили за помощь прихожан Чистопольской епархии.

«Только с нашей общей помощью, с вашим беспокойством и упорством, нам здесь будет легко. Мы победим любого врага. Большое Вам спасибо!», – сказал один из бойцов.

В эти дни на Донбассе с гуманитарным грузом находится священник прихода Покрова Божией Матери села Афанасово под Нижнекамском иерей Ростислав Икрамов. Видео благодарности бойцов записал он и его спутники в поездке.

«Татар-информ» рассказывал, что с самых первых дней специальной военной операции священнослужители всех епархий Татарстанской митрополии объединенились для общей помощью фронту. Это шестнадцатая поездка отца Ростислава в зону СВО. Такие командировки, по его словам, стали возможными только при помощи митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла.

Фото: личный архив иерея Ростислава Икрамова

Отец Ростислав пробудет на Донбассе еще около недели. Сначала он заехал в Донецк, где сортировал гуманитарную помощь. Потом под Херсон к нурлатским и алькеевским военнослужащим. Дальше в Запорожье.

Отец Ростислав и его спутники отвозили гуманитарную помощь, которую собирали прихожане митрополии, Чистопольской и Нижнекамской епархии, в Луганск. Доставляли грузы в пункт приема волонтерской и гуманитарной помощи. Потом ее развозили по воинским частям: раздавали и мобилизованным, и контрактникам.

«Сперва возили только бойцам, потом начали и мирным жителям. Возили в Горловку два раза – там было много беженцев из Бахмута. Владыка Митрофан попросил помощи для мирных жителей: средства гигиены, продукты, одежду», – рассказал иерей Ростислав Икрамов.

По словам отца Ростислава, линия фронта – лучшее место для проповеди. Духовная поддержка для бойцов на передовой важна и неоценима.