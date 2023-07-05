Видео: Мизулина возмутилась отказом в возбуждении дела в отношении трансгендера-блогера

Екатерина Мизулина Фото: скриншот

Отказ по возбуждению уголовного дела в отношении трансгендера-блогера Хилми возмутил директора Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.

«Может быть правы те, кто говорят, что есть люди во власти, кто покрывает всех этих извращенцев?» – задалась вопросом Мизулина.

Она отметила, что Лига не остановится на этом и попытается обжаловать постановления об отказе возбуждения уголовного дела в прокуратуре.

«Я крайне возмущена таким ответом полиции и на этом мы не остановимся», – отметила Мизулина.