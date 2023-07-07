Видео: Мизулина вмешалась в ситуацию с травлей в Крыму поддерживающего СВО школьника

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Обращение с просьбой провести проверку направила в Генпрокуратуру директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина после публикации в сети видео, на котором жительница Крыма жалуется на угрозы и оскорбления в адрес ее сына за патриотическое отношение мальчика к СВО.

«Семиклассника в Крыму затравили в школе за патриотизм и поддержку СВО. Поступали угрозы убийством, оскорбительные слова в адрес мальчика», – рассказала Мизулина в своем телеграм-канале.

Она сообщила, что мама школьника обращалась к директору учебного заведения, а также в полицию, но положительных результатов это не дало, наоборот стало только хуже.

«Направлю обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку. А еще попрошу наших волонтеров Национального центра помощи детям в Крыму передать Матвею от меня подарок. Ничего не бойся, мы с тобой», – написала Мизулина.