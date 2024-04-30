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Видео: мэр Нижнекамска Рамиль Муллин побывал в роли пожарного
В преддверии 375-летнего юбилея российской пожарной службы градоначальник Нижнекамска посетил 62-ю пожарно-спасательную часть, где он отметил заслуги выдающихся сотрудников и в знак признательности вручил им грамоты, а также преподнес подразделению кофемашину в подарок, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
После этого Рамиль Муллин примерил на себя роль пожарного, облачившись в форму и боевую одежду сотрудника МЧС, и совместно с бригадой огнеборцев прошел испытание в теплодымокамере.
В условиях ограниченной видимости он вместе с газодымозащитной службой участвовал в учебной операции по поиску и ликвидации условного пожара.
Рамиль Муллин выразил глубокое уважение к работе пожарных после своего участия в учебном упражнении в теплодымокамере. Он отметил, что испытание показало ему сложность и опасность их профессии, а также важность их высокой подготовки и командной работы.
Муллин поблагодарил пожарных за их самоотверженность и героизм и выразил надежду, что благословения и безопасное возвращение домой будут сопутствовать им каждый день. Он также выразил желание, чтобы трагедий и несчастных случаев было как можно меньше.
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