Видео: мэр Челнов Магдеев позвал болельщиков «КАМАЗа» на игру с «Рубином» в Казань

Мэр Набережных Челнов и по совместительству президент футбольного клуба «КАМАЗ» Наиль Магдеев призвал жителей города посетить игру седьмого тура Первой лиги против «Рубина» в Казани.



Он разместил в телеграм-канале соответствующее видео.

В то же время, в официальной группе во ВКонтакте «КАМАЗа» сообщаются детали будущей поездки. Транспорт будет бесплатным. Сбор в воскресенье в 12:00 у стадиона. Отъезд — в 13:00. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.



Напомним, принципиальное дерби двух татарстанских клубов состоится 28 августа в 18.00 на стадионе «Ак Барс Арена».

После шести туров Первой лиги «КАМАЗ» с 16 баллами идет на первом месте в турнирной таблице, «Рубин» с 11 очками – на третьем.

Ранее сообщалось о том, что по неофициальным данным в Казань из Набережных Челнов отправятся порядка тысячи болельщиков «КАМАЗа».