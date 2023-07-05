Видео: Медведев назвал условия, согласно которым СВО закончится через несколько дней

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Условия для быстрого завершения специальной военной операции (СВО) на Украине озвучил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

По словам политика, СВО затягивается из-за НАТО, которое поставляет оружие и средства поражения Украине.

«Если бы НАТО, прежде всего США и их вассалы прекратили поставлять оружие и средства поражения Украине, то специальная военная операция завершилась за несколько месяцев, а если они сейчас прекратят поставку своего оружия, то тогда СВО закончится через несколько дней», – отметил Медведев.

Также политик отметил, что любая война, в том числе и мировая, может быть очень быстро завершена мирным договором или по примеру США, которые завершили войну с Японией в 1945 году, прибегнув к ядерному удару.

«Они использовали свое ядерное оружие и разбомбили два японских города Хирасиму и Нагасаки. Они действительно тогда свернули военную компанию – цена это жизнь почти трехсот тысяч мирных граждан», – заявил зампред Совбеза РФ.

Помимо вышесказанного Медведев развеял исходящую от западных аналитиков информацию о устаревшей российской армии.

«Наша армия современная и героическая, несмотря на то, что в нашей армии, как и у всякой армии есть определенные проблемы», – подчеркнул политик.