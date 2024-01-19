Видео: МЧС России откапывают из сугробов автомобили на трассах Татарстана

МЧС России опубликовали видео, как сотрудники ведомства оказывают помощь водителям на заснеженных трассах в Татарстане.

Сотрудники МЧС откапывают из сугробов машины, буксируют их. Расчищают дороги и организуют реверсивное движение.

Напомним, из-за снегопада в регионе полностью ограничено движение на федеральных трассах М12 «Восток» и М7 «Волга», для грузовиков и автобусов – на отдельных участках.