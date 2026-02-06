news_header_top
Видео: Лыжники Коростелев и Непряева готовы к ОИ-26 в Милане

Фото: телеграм-канал Савелия Коростелева

Лыжники, представляющие Республику Татарстан, Савелий Коростелев и Дарья Непряева сняли юмористическое видео на тему готовности к предстоящим соревнованиям по лыжным гонкам на Олимпийских играх – 2026 в Милане.

В рамках Кубка мира татарстанцы приняли участие в 12 стартах. По итогам выступлений в общем зачете Коростелев находится на 14-м месте с 537 баллами, а Непряева на 21-м месте с 473 баллами.

Соревнования по лыжным гонкам в рамках Олимпиады-2026 стартуют завтра, 7 февраля, а завершатся 22 февраля.

Зимние Олимпийские игры проходят в двух городах Италии, в Милане и в Кортине-д’Ампеццо, с 6 по 22 февраля. 13 российских спортсменов выступит в Играх по семи индивидуальным видам спорта в нейтральном статусе.

#Савелий Коростелев #лыжные гонки #Олимпийские игры
