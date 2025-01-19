Видео: Львицы из казанского зоопарка радуются зиме на снежной горке с сеном и тыквами

Сотрудники зоопарка Казани сделали для львиц Киары и Люси необычную снежную горку, которую украсили сеном, мясными лакомствами и тыквами. Видео с сооружением опубликовано в телеграм-канале зооботсада.

«Для Киары и Люси сотрудники зооботсада сотворили настоящее зимнее чудо – огромную снежную горку. Чтобы прогулка была ещё веселее, они добавили ароматное сено, вкуснейшие мясные лакомства и тыквы», - говорится в сообщении.

Судя по реакции кошек, такой подарок их очень обрадовал: животные стали по очереди забираться на горку и поедать все лакомства на вершине. Причем одна из львиц невольно даже «скатилась» с вершины, пытаясь съесть сено.

видео: зоопарк Казани