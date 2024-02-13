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Видео: слесарь-сборщик КАЗ им. Горбунова рассказал, как собирают самолет Ту-160
Слесарь-сборщик летательных аппаратов КАЗ им. Горбунова Максим Колесников рассказал, как собирают самолет Ту-160.
«Конкретно я собираю несущую часть самолета. Это у нас кессон баки, в которые заливается топливо», - поделился сборщик с журналистом «ТатарстанДа».
Также работник рассказал, что работает на авиационном заводе второй год. Однако однажды ему пришлось уйти с предприятия. Причина – служба в армии. При этом на заводе, как говорит Колесников, за ним сохранили рабочее место, поэтому после дембеля он вернулся к своим рабочим обязанностям.
Обращаясь к молодежи, парень подчеркнул, что им не стоит бояться приходить и трудоустраиваться на казанское предприятие.
«На казанском авиационном заводе создаются лучшее самолеты в России. Приятно осознавать, что ты прикладываешь руку к чему-то масштабному», - говорит Колесников, подчеркнув, что предприятие также платит достойную зарплату своим сотрудникам и отличается стабильностью.
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