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Видео: легковушка опрокинулась на трассе Казань – Набережные Челны
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На трассе Казань – Набережные Челны опрокинулась легковушка.
Видео последствий аварии опубликовали очевидцы в соцсетях.
Как сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Татарстана, к счастью, обошлось без пострадавших.
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