news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Происшествия 17 января 2025 14:54

Видео: легковушка опрокинулась на трассе Казань – Набережные Челны

Скопировать ссылку

На трассе Казань – Набережные Челны опрокинулась легковушка.

Видео последствий аварии опубликовали очевидцы в соцсетях.

Как сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Татарстана, к счастью, обошлось без пострадавших.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100