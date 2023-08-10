Видео: крупный лесной пожар уничтожил город Лахайна на Гавайях

Появились кадры последствий лесных пожаров, поглотивших за минувшие сутки остров Мауи на Гавайях. От бушующей стихии серьезно пострадала экс-столица островитян – город Лахайна. Его исторический центр уничтожен огнем.

В эфире американских телеканалов сообщают, что из-за интенсивных пожаров сгорели десятки жилых домов и несколько предприятий. Есть пострадавшие, в ожоговые центры обращается много людей. О погибших не сообщается.

Публикуемые очевидцами из разных районов города записи похожи на отрывки из фильмов про апокалипсис: горящие дома и магазины, вездесущий огонь, от которого некоторым людям пришлось спасаться в океане.