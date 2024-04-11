Видео: Крупнейшая на Украине Трипольская ТЭС полностью разрушена

Одна из крупнейших на Украине Трипольская ТЭС полностью разрушена, заявили в «Центрэнерго». Сегодня по ней пришелся удар.

Как сообщает ТАСС, после вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС Трипольская ТЭС была крупнейшим энергогенерирующим объектом на территории Киевской области. Являлась крупнейшим поставщиком электроэнергии в Житомирскую, Киевскую и Черкасскую области.