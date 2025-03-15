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Общество 15 марта 2025 14:27

Видео: командира отделения пожарной части из РТ проводили на пенсию «водяным салютом»

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В 62-й пожарно-спасательной части Нижнекамска проводили на заслуженный отдых командира отделения Альберта Шакирянова.

Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, Шакирянов отдал огненному ремеслу 23,5 года.

«Прапорщик внутренней службы зарекомендовал себя как исполнительный, грамотный и дисциплинированный специалист, обладающий богатым практическим опытом работы в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. Свой опыт он передавал вновь прибывшим на службу», – рассказали в ведомстве.

Проводы огнеборца состоялись в лучших пожарных традициях – на фасаде пожарной части. Его облили водой из пожарных стволов. Считается, что таким образом с пожарного символически смываются сажа и копоть, накопившиеся за годы огненной вахты.

#учения МЧС #ГУ МЧС по РТ
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