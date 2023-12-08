Видео: Командир спецназа «Ахмат» высмеял санкции, введенные против него Зеленским

Генерал-майор Апти Алаудинов опубликовал в своем телеграм-канале запись с комментарием по поводу санкций, введенных против него президентом Украины Владимир Зеленским.

На видео командир спецназа «Ахмат» выразил наигранный испуг и в смешливой форме задался вопросом: как ему теперь жить?

«Эх ты, лопух ты Зеля, лопух вот ты кто… хотя “лопух” для тебя слишком мягко сказано… Мне твои санкции абсолютно перпендикулярны, как говорится… Вообще, мне все ваши санкции перпендикулярны – это наверное ваши последние действия, которые вы еще сможете сделать, так что максимально помарайте бумагу», – предложил российский генерал, обращаясь к украинским властям.

После этого Алаудинов предположил, что для Зеленского ждет в конце правления веревка и виселица, которые станут результатом суда за содеянное с украинским народом и страной, которую тот вверг в кровавый конфликт с Россией.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.