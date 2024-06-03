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Видео: командир спецназа «Ахмат» сообщил о переброске подразделения на новый участок СВО
Спецназ «Ахмат» переброшен на Белгородское направление для выполнения поставленных перед ним боевых задач. Об этом в интервью «Известиям» рассказал командир подразделения, генерал-майор Апти Алаудинов.
«Подразделение находится сейчас на этом стратегически важном направлении. Большей частью мы переброшены сюда, и подразделения «Ахмат», все остальные сформированные в Чеченской республике батальоны, полки – они все тут… Переброшены для выполнения задач. Которые перед нами ставит руководство Минобороны РФ», – рассказал генерал.
Также Алаудинов вновь поделился своим мнением о сроках завершения специальной военной операции (СВО). По его словам, она должна закончиться в 2024 году. «Будем делать все, чтобы в этом году СВО завершилось», – подчеркнул командир «Ахмата».
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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