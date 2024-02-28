Видео: как в Казани реализуют мечты детей о «Городе будущего»

Детям задали вопрос: «Какой они видят Казань будущего?». Видео с их удивительными ответами опубликовала мэрия столицы РТ.

«У нас появятся помощники, которые за нас будут делать все, в городе будет очень много фонтанов с умной водой и корабликов», — поделился своими представлениями один из детей.

Одна девочка сказала, что хотела бы видеть в городе высокие небоскребы. Также дети мечтали бы увидеть в столице РТ летающие машины, перемещаться с места на место со скоростью света, замки и парки аттракционов.

На видео также видно, что некоторые желания и мечты уже стали реальностью. Так, недавно представили проект Новой Портовой, где «дома разной формы», «огромный парк развлечений только для детей» уже открыт в парке Победы. Также в городе строят канатную дорогу длиной 2,8 км и планируется строительство моста «Сокровище нации» на озере Кабан. Помимо этого, Казань признана одной из ИТ-столиц России: в городе активно используют различных роботов, которые стали «помощниками людей».