Видео: Кадыров показал уничтожение дронами замаскированных позиций наводчиков ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал, как российское подразделение БПЛА уничтожает замаскированные позиции противника на клещеевском направлении. Видео опубликовано в его телеграм-канале.

«Специалисты из подразделения БПЛА вычислили конкурентные в разведывательном плане координаты врага. Речь идет о замаскированных позициях наводчика неприятеля. Наши парни отследили дислокацию, а после уже, используя FPV-дроны, уничтожили не только лазутчика, но и всю его локацию», — говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что остановка в этом районе полностью контролируется российскими подразделениями.

Накануне Кадыров заявил, что российские наводчики и артиллеристы уничтожили 12 боевых машин пехоты, в том числе американские Bradley, на клещеевском направлении.