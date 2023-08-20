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Видео: Кадыров показал уничтожение дронами замаскированных позиций наводчиков ВСУ
Глава Чечни Рамзан Кадыров показал, как российское подразделение БПЛА уничтожает замаскированные позиции противника на клещеевском направлении. Видео опубликовано в его телеграм-канале.
«Специалисты из подразделения БПЛА вычислили конкурентные в разведывательном плане координаты врага. Речь идет о замаскированных позициях наводчика неприятеля. Наши парни отследили дислокацию, а после уже, используя FPV-дроны, уничтожили не только лазутчика, но и всю его локацию», — говорится в сообщении.
Он подчеркнул, что остановка в этом районе полностью контролируется российскими подразделениями.
Накануне Кадыров заявил, что российские наводчики и артиллеристы уничтожили 12 боевых машин пехоты, в том числе американские Bradley, на клещеевском направлении.
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