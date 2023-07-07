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Общество 7 июля 2023 17:20

Видео: Кадыров озвучил главные проблемы российских подразделений в Марьинке

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Рамзан Кадыров

Фото: t.me/RKadyrov_95

Километры подземных фортификационных сооружений, возведенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Марьинке стали главной проблемой для российских подразделений на данном участке фронта. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Они служат как укрытием от артиллерийских и штурмовых отрядов, так и основным местом передвижения вражеских групп», – пояснил чеченский лидер.

Кадыров отметил, что решением вышеизложенной проблемы занимаются операторы ударных БПЛА, которые направляют свои дроны-камикадзе на предполагаемые укрытия противников.

«После чего нора, некогда служившая надежным щитом для укронатовского отряда, превращается в груду обломков, вынуждая врага покинуть своё укрытие. Затем в дело вступают наши штурмовики», – отметил глава Чечни.

Он добавил, что это далеко не все преимущества данной техники, поскольку у дронов-камикадзе широкий спектр возможностей и большой радиус поражения.

«Им можно наносить удары не только по укрытиям, но и технике, скоплению живой силы, а также проводить разведку местности. Иными словами, "беспилотная птичка" экономит кучу времени и сил нашим подразделениям», – подчеркнул Кадыров.

#Рамзан Кадыров #беспилотники #Украина
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