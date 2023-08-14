news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Видео: Из-за падения напряжения в электросетях в казанском метро остановили эскалаторы
Скопировать ссылку
news_top_970_100
Сегодня на станции метро «Козья Слобода» остановили работу эскалаторов. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы.
Как сообщили агентству в «Метроэлектротрансе», причиной отключения стала посадка напряжения в казанских электрических сетях. В настоящее время работа эскалатора возобновлена.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2