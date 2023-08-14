Видео: Из-за падения напряжения в электросетях в казанском метро остановили эскалаторы

Сегодня на станции метро «Козья Слобода» остановили работу эскалаторов. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы.

Как сообщили агентству в «Метроэлектротрансе», причиной отключения стала посадка напряжения в казанских электрических сетях. В настоящее время работа эскалатора возобновлена.