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Руc Тат
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Происшествия 14 августа 2023 11:53

Видео: Из-за падения напряжения в электросетях в казанском метро остановили эскалаторы

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Сегодня на станции метро «Козья Слобода» остановили работу эскалаторов. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы.

Как сообщили агентству в «Метроэлектротрансе», причиной отключения стала посадка напряжения в казанских электрических сетях. В настоящее время работа эскалатора возобновлена.

#МУП «Метроэлектротранс»
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