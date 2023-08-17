Видео из Работино: уничтожение американских «Страйкеров» и десятки раненых солдат ВСУ

За последние дни в сводках из зоны проведения специальной военной операции (СВО) часто упоминается небольшое село Работино в Запорожской области. Именно здесь Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются прорвать оборону российских войск.

Согласно официальным данным Минобороны РФ, все попытки прорыва для ВСУ закончились провалом. Противник понес большие потери в технике и живой силе.

«Нанесено комплексное огневое поражение штурмовым отрядам 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области», – сообщается в сводке за 17 августа.

Некоторые эпизоды вышеупомянутого наступления, или как его прозвали военкоры – «мясного штурма», попали на видео. К примеру, телеграм-канал «Архангел спецназа» опубликовал запись с уничтожением трех бронетранспортеров Stryker, переданных украинским военным США.

Кроме того, опубликовано трофейное видео, на котором запечатлен временный пункт для распределения раненных бойцов ВСУ, количество которых исчисляется десятками. На кадрах видно, что машины эвакуационных команд продолжают доставлять покалеченных при атаке солдат.