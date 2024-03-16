Видео: инспектор Минэкологии Татарстана прочитал стихи, посвященные выборам Президента

Инспектор Минэкологии Татарстана Рамиль Садыков прочитал стихи о выборах Президента России, написанные Гульфией Шакировой буквально за пару дней до начала голосования.

«На выборы мы ходим всей семьей. К нам присоединяются и мой отец с мамой. Они уже пожилые. Выборы Президента проходят три дня. Я очень хотел выразить важность этого события в стихах. И обратился к местной поэтессе Гульфие Шакировой. Она и написала стихотворение на тему дня», – отметил Рамиль Садыков.

Главный специалист Заволжского территориального управления Минэкологии вместе с супругой Лилией уже отдали свой голос на выборах. На избирательный участок они пришли вместе с родителями и детьми – дочкой Асией и сыном Ахметом. Всего у Садыковых трое детей – старшая дочь уже замужем и будет голосовать по месту жительства.

Рамиль и Лилия признались, что пришли на выборы с детьми для того, чтобы молодое поколение семейства понимало важность участия в выборах.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2 722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков. Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.