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Видео: грузовой автомобиль опрокинулся на бок после столкновения с легковушкой в Казани
В распоряжении «Татар-информа» появилось видео ДТП, которое произошло минувшим вечером в Казани. На кадрах видно, что на пересечении улиц Залесная и Осиновская столкнулись легковушка и грузовой автомобиль. Последний от удара завалился на бок.
Как рассказали агентству в городской Госавтоинспекции, один из участников движения, 33-летний водитель, нарушил правила и проехал на красный свет, в результате чего спровоцировал аварию.
Перевернувшимся автомобилем оказался «Луидор», второй участник ДТП находился за рулем «Лады».
По предварительной информации, в аварии есть пострадавшие.
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