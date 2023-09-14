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Руc Тат
Происшествия 14 сентября 2023 11:46

Видео: грузовой автомобиль опрокинулся на бок после столкновения с легковушкой в Казани

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В распоряжении «Татар-информа» появилось видео ДТП, которое произошло минувшим вечером в Казани. На кадрах видно, что на пересечении улиц Залесная и Осиновская столкнулись легковушка и грузовой автомобиль. Последний от удара завалился на бок.

Как рассказали агентству в городской Госавтоинспекции, один из участников движения, 33-летний водитель, нарушил правила и проехал на красный свет, в результате чего спровоцировал аварию.

Перевернувшимся автомобилем оказался «Луидор», второй участник ДТП находился за рулем «Лады».

По предварительной информации, в аварии есть пострадавшие.

#дтп в казани
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