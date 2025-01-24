Видео: Группа челнинцев посреди ночи решила ограбить салон сотовой связи в Альметьевске

В ночь на 23 января четверо жителей Набережных Челнов приехали на такси в Альметьевск и решили погулять по городу. В какой-то момент один из них решил совершить кражу.

Остальные поддержали его идею. Их внимание привлек салон сотовой связи. С помощью камня молодые люди разбили стекло и оказались внутри помещения. После этого они похитили товар на общую сумму 150 тысяч рублей. Момент ограбления попал на камеру.

Украденное они отдали отцу одного из парней, который продал вещи в ломбарде. Деньги челнинцы потратили на свои нужды.

Как сообщают в МВД по РТ, злоумышленников задержали в Набережных Челнах. Ими оказались четверо безработных парней в возрасте от 17 до 19 лет. Для допроса их доставили в Альметьевск. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».