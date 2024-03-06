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СВО 6 марта 2024 13:07

Видео: «герои» сюжета о 20-ти солдатах ВСУ, плененных в Авдеевке, начали давать показания

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Появилось видео еще с тремя солдатами ВСУ, взятыми в плен российскими войсками при освобождении Авдеевки. Ранее они стали «героями» сюжета о двух десятках украинских военнослужащих, захваченных при зачистке города.

Пленные рассказали о ситуации, которая царила в городе перед его сдачей, а также о запоздалом решении командования о выводе подразделений. Кроме того, в своих показаниях они упомянули плохую координацию между подразделениями, потерях и отказах личного состава от участия в боях.

Напомним, официально об освобождении Авдеевки заявили 17 февраля 2024 года. Соответствующий доклад представили в Кремле министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Появилось видео с двумя десятками солдат ВСУ, плененных при освобождении Авдеевки
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