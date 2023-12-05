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Культура 5 декабря 2023 19:03

Видео: Генконсул Угур Йылмаз показал казанцам, как готовить кофе по-турецки

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Видео: Генконсул Угур Йылмаз показал казанцам, как готовить кофе по-турецки

В Национальной библиотеке Татарстана прошел прием, приуроченный к 500-летию культуры употребления кофе по-турецки. Настоящий мастер-класс для участников встречи провел Генеральный консул Турции в Татарстане Угур Йылмаз, сообщает «Миллиард.Татар».

Гости смогли больше узнать об истории и способах приготовления кофе по-турецки, а также попробовать лукум, кофе, баклаву и другие турецкие сладости.

С 2013 года этот способ приготовления кофе был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как «культурное наследие, подлежащее охране».

Видео: «Миллиард.Татар»

#Турция #кофе
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