Видео, где соболь Бадди выясняет, что готовят на плите, набрало 7,5 миллионов просмотров

Видео с соболем Бадди, в котором зверек выясняет, что готовят на ужин, набрало 7,5 миллиона просмотров, сообщает радио Sputnik.

На видео соболь пытался пробраться на кухню, не привлекая внимания хозяйки. Когда она поворачивала голову, Бадди вытягивался в струнку и делал вид, что ему все равно, что бурлит в кастрюле. Применяя хитрые трюки, он добрался до спинки стула, откуда ему открылся отличный вид на то, что происходит на кухонной плите.

«Если я не могу найти Бадди, я начинаю готовить. И вот он уже тут как тут! Прямо возле меня!» — прокомментировала видео хозяйка.

Под видео пользователи TikTok оставили 68 тысяч комментариев. Хотя аккаунт называется «Соболь Бадди», некоторые так и не поняли, что этот зверек — соболь.