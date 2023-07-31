Видео: Гарик Сукачев с больничной койки «наехал» на СМИ, написавшие о его алкоголизме

Российский рок-музыкант Гарик Сукачев записал из больничной палаты видео, в котором опроверг информацию о поставленном ему некоторыми СМИ диагнозе, связанном с алкоголизмом.

«Уже появились в некоторых СМИ "прекрасные" новости обо мне, которые я годами наблюдаю, о своем алкоголизме, вот что я хочу сказать: я бы с удовольствием выпил по рюмке с друзьями, но как-то ни хрена не получается. То времени нет, то здоровье не позволяет, хотя можете писать все, что хотите, флаг вам в руки и электричку на встречу», – отметил музыкант.

У всех «нормальных людей» Сукачев попросил прощения за перенос концерта в Рускеале. Концерт, на котором должен был выступать артист, проведет его команда, вход будет свободным, уточнили организаторы.