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Видео: ФСБ задержала двух граждан Колумбии за наемничество на стороне ВСУ
Федеральная служба безопасности России обнародовала видеоматериал с задержанием колумбийских граждан, подозреваемых в наемнической деятельности на стороне украинских сил против российской армии.
По информации ФСБ, были задержаны двое колумбийцев – Хосе Арон Медина Аранда и Александер Анте. Их подозревают в участии в боевых действиях против российских вооруженных сил в качестве наемников украинской стороны.
При обыске у задержанных обнаружили документы, свидетельствующие об их противозаконной деятельности, а также украинскую военную форму с символикой националистического подразделения «Карпатская сечь». В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.
Видеозапись демонстрирует, как сотрудники ФСБ сопровождают двух колумбийцев в помещение, где те представляются и признают свое участие в боевых действиях в составе «Карпатской сечи».
В ролике также показаны различные документы задержанных, включая колумбийские, подтверждающие их военное прошлое на родине, и украинские, выданные им позже. Кроме того, продемонстрированы националистические шевроны, элементы украинской военной формы и фотографии колумбийцев в рядах украинских вооруженных формирований.
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