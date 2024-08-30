Федеральная служба безопасности России обнародовала видеоматериал с задержанием колумбийских граждан, подозреваемых в наемнической деятельности на стороне украинских сил против российской армии.

По информации ФСБ, были задержаны двое колумбийцев – Хосе Арон Медина Аранда и Александер Анте. Их подозревают в участии в боевых действиях против российских вооруженных сил в качестве наемников украинской стороны.

При обыске у задержанных обнаружили документы, свидетельствующие об их противозаконной деятельности, а также украинскую военную форму с символикой националистического подразделения «Карпатская сечь». В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

Видеозапись демонстрирует, как сотрудники ФСБ сопровождают двух колумбийцев в помещение, где те представляются и признают свое участие в боевых действиях в составе «Карпатской сечи».

В ролике также показаны различные документы задержанных, включая колумбийские, подтверждающие их военное прошлое на родине, и украинские, выданные им позже. Кроме того, продемонстрированы националистические шевроны, элементы украинской военной формы и фотографии колумбийцев в рядах украинских вооруженных формирований.