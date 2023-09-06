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Видео: Фирдус Тямаев начал учить вокалу Азата Фазлыева
Один из топовых артистов татарской эстрады Фирдус Тямаев взялся за обучение вокалу. В «ученики» он выбрал Азата Фазлыева. Азат и Алсу Фазлыевы - известный дуэт, на сцене уже довольно много лет вместе. Однако в последнее время Азат Фазлыев несколько раз заявлял, что мечтает о сольной карьере. Но и эти песни пара решила записывать вместе и под наблюдением наставника.
Как следует из видео, Фирдус Тямаев, имея за спиной музыкальное образование (он окончил Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж) и богатый опыт на эстраде, прекрасно справляется с ролью учителя. Внимательно слушает каждый звук, исполняемый Азатом Фазлыевым, эмоционально останавливает, если что-то идет не так. Также не забывает отмечать «классные» моменты.
Процесс обучения и записи Алсу Фазлыева запечатлела на видео. «Записали новую песню, скоро услышите, друзья», – анонсировала она новую композицию. Аранжировку к песне создал Марат Мухин.
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