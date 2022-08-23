Видео: Дзюба забил с метра в первом для себя матче чемпионата Турции

Бывший игрок сборной России и питерского «Зенита» Артем Дзюба отличился забитым голом за свою новую команду «Адана Демирспор» в первом же матче чемпионата Турции.

На кадрах видно, как Дзюба забил в пустые ворота с метра.

В итоге его команда проиграла «Фенербахче» со счётом 2:4. Российского нападающего заменили на 87-й минуте матча. Отметим, что Дзюба стал лучшим в своей команде по выигранным верховым дуэлям – на его счету 5 успешных единоборств из семи.

Напомним, что Артем Дзюба после ухода из «Зенита» почти месяц тренировался с казанским «Рубином». Он договорился, что будет поддерживать форму в команде Леонида Слуцкого. Некоторые СМИ сообщали, что Дзюба может подписать полноценный контракт с «Рубином».