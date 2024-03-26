Видео: двое сотрудников МЧС протащили КАМАЗы весом 40 тонн в рамках челленджа

Два сотрудника МЧС из Осетии Будулай Дреев и Давид Засеев поучаствовали в челлендже «Профессия сильных».

В рамках «соревнования» спасатели протащили несколько метров КАМАЗы весом 22 и 18 тонн. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского производителя грузовиков.

Уточняется, что сотрудники приняли челлендж от коллег из Кабардино-Балкарии, а потом передали эстафету дагестанским коллегам.

видео: МЧС России