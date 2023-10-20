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Видео: два автомобиля влетели в сельский дом под Альметьевском
Под Альметьевском две машины врезались сельский дом. Соответствующую информацию и кадры с места аварии публикуют пользователи социальных сетей.
ДТП произошло в селе Абдрахманово. По словам очевидцев, один легковой автомобиль подрезал другой, машины вылетели с дороги, одна из них опрокинулась на бок и протаранила жилой дом.
В результате перевернувшаяся машина пробила часть стены дома и снесла капотом окно. Информации о пострадавших нет.
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