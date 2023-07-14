Видео: Дмитрий Медведев раскрыл цель поездки на Тоцкий полигон

Дмитрий Медведев

О цели своего посещения Тоцкого полигона в Оренбургской области, где идет подготовка военнослужащих перед отправкой в зону проведения специальной военной операции (СВО) рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

В разговоре с начальником полигона и со старшими офицерами, Медведев сообщил, что его задачей является оценка того, каким образом на полигоне происходит боевая и политическая подготовка будущих участников СВО.

«В конечном счете, результатом будет мой доклад на имя верховного главнокомандующего о том, каким образом происходит боевая и политическая подготовка для всех, кто будет участвовать в специальной военной операции. В этом цель», – пояснил зампред Совбеза РФ.

Большое внимание, в ходе своего посещения полигона, Медведев уделил подготовке артиллеристов и экипажей танков. Кроме того, он побеседовал с личным составом и оценил материально-техническую базу полигона.