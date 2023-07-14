Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Видео: Дмитрий Медведев раскрыл цель поездки на Тоцкий полигон
О цели своего посещения Тоцкого полигона в Оренбургской области, где идет подготовка военнослужащих перед отправкой в зону проведения специальной военной операции (СВО) рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.
В разговоре с начальником полигона и со старшими офицерами, Медведев сообщил, что его задачей является оценка того, каким образом на полигоне происходит боевая и политическая подготовка будущих участников СВО.
«В конечном счете, результатом будет мой доклад на имя верховного главнокомандующего о том, каким образом происходит боевая и политическая подготовка для всех, кто будет участвовать в специальной военной операции. В этом цель», – пояснил зампред Совбеза РФ.
Большое внимание, в ходе своего посещения полигона, Медведев уделил подготовке артиллеристов и экипажей танков. Кроме того, он побеседовал с личным составом и оценил материально-техническую базу полигона.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»