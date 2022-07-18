«Видео, дизайн, соцсети»: креативную молодежь Татарстана приглашают на «Контент-марафон»

Прием заявок на республиканский проект «Контент-марафон» стартовал 15 июля. Его участники будут создавать уникальный медиаконтент, направленный на создание позитивного образа мышления в социальных сетях. Заявки принимаются до 15 октября, сообщает пресс-служба организаторов.

«Участники смогут раскрыть творческий потенциал в трёх разных направлениях - видео, графический дизайн и социальные сети», - говорится в сообщении.

Также участники попробуют освоить производство креативного контента от съемок VK-клипов до фотоснимков и графических материалов. Кроме этого участники попробуют силы в разработке контента для сообществ ВКонтакте — от создания общей концепции, до наполнения групп текстовыми публикациями, виджетами и музыкальными подборками.

Созданный участниками контент будет транслироваться в группах, сообществах и аккаунтах республиканских проектов и организаций. Не останется без внимания и офлайн-формат: с 15 июля по 15 августа на Кремлевской набережной Казани откроют выставку работ участников прошлых лет. А уже осенью работы участников 2022 года смогут увидеть челнинцы: в городе будет организована новая офлайн-выставка.

По итогам проекта будут определены 11 победителей, которые получат возможность бесплатного обучения на курсах направления «Маркетинг» у лидера российского рынка дополнительного профессионального образования – Skillbox, а также будут награждены дипломами и подарочными сертификатами на приобретение техники. Все участники получат актуальную литературу по тематике проекта, а также промокоды от платформы «Другое дело», которые в будущем смогут обменять на приятные призы.