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Видео: депутат Госдумы примерил на себя роль утилизатора мусора в Казани
Пятиминутным роликом о работе в качестве члена бригады мусоровоза в столице Татарстана поделился с подписчиками своего телеграм-канала депутат Госдумы Илья Вольфсон.
«На прошлой неделе мы с директором регоператора Евгением Чекашовым примерили спецовки бригады мусоровоза и отработали утреннюю смену в Авиастроительном районе Казани. У нас получился почти документальный фильм о вывозе и утилизации мусора в столице Татарстана», – прокомментировал видео народный избранник.
Кроме того, Вольфсон описал основные обязанности бригады мусоровоза – выгрузка контейнеров и обязательная фотофиксация до и после работы. Депутат отметил, что уборкой контейнерной площадки, на отсутствие которой часто жалуются жители, в обязанности бригады мусоровоза не входит.
«Сегодня — это большая проблема, особенно в городских поселках. Об этом постоянно сообщают наши жители. Как уточнил Евгений Чекашов, сегодня УК «ПЖКХ» ставит задачу в любом случае оставлять контейнерную площадку чистой. Регоператор сейчас пытается найти взаимопонимание с муниципалитетом по дополнительному финансированию этих работ», – отметил Вольфсон.
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