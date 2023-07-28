Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Видео: депутат Госдумы Метшин продолжил освещать работы по строительству трассы М7
Кадрами осмотра хода строительства трассы М7 в Нижнекамском районе Татарстана поделился в своем телеграм-канале депутат Госдумы Айдар Метшин, ранее занимавший должность главы вышеупомянутого района.
Он отметил, что работы на объекте идут с опережением графика, а их полное завершение запланировано в 2024 году.
«Работы по строительству федеральной трассы М7 вблизи села Шингальчи Нижнекамского района, на участке второго этапа общей протяженностью 83 км, идут с опережением графика. Этот участок после всех запланированных строительных работ соединится с федеральной трассой М-12», – написал Метшин.
Ранее он рассказывал о возведении моста через Каму, который станет частью трассы. Согласно проекту он будет стоять на 22 опорах, из которых 15 опор ‒ эстакадной части и 7 ‒ русловой.
«Пролетные строения левобережной эстакады, длина которой 510 м, будут выполнены из сборных железобетонных балок, русловая часть – из металлических неразрезных балок общей длиной 792 метра», – рассказывал Метшин.
Также депутат отметил, что на мосту будет установлено наружное освещение и навигационная судоходная сигнализация. Напомним, Айдар Метшин обещал информировать своих подписчиков о ходе реализации этого масштабного проекта.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»