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Видео: челнинец прославился, прочитав на «Битве шефов» стихи на татарском языке
Житель Челнов Нафис Калимуллин принял участие в кулинарном шоу «Битва шефов» на канале «Пятница». Он прочитал стихи на татарском языке и этим прославился в Татарстане.
Нафису Калимуллину 28 лет. Он профессиональный шеф-повар. В одном из заданий шоу он представил творческий номер: прочитал стихи собственного сочинения, которые посвятил «Битве шефов». Ведущие шоу Константин Ивлев и Ренат Агзамов с восторгом приняли сюрприз от участника.
«Чакыргачтын мин дә килдем Мәскәүгә, тамашага.
Ивлев белән Азгамов патшалык итә монда.
Берсе мактый, берсе хурлый, Кемгә нәрсә ошамый?
Ярдәм итәрлек шефыбыз Һәрвакыт янда торсын», - такие строки прочитал челнинец.
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