Видео: челнинец прославился, прочитав на «Битве шефов» стихи на татарском языке

Житель Челнов Нафис Калимуллин принял участие в кулинарном шоу «Битва шефов» на канале «Пятница». Он прочитал стихи на татарском языке и этим прославился в Татарстане.

Нафису Калимуллину 28 лет. Он профессиональный шеф-повар. В одном из заданий шоу он представил творческий номер: прочитал стихи собственного сочинения, которые посвятил «Битве шефов». Ведущие шоу Константин Ивлев и Ренат Агзамов с восторгом приняли сюрприз от участника.

«Чакыргачтын мин дә килдем Мәскәүгә, тамашага.

Ивлев белән Азгамов патшалык итә монда.

Берсе мактый, берсе хурлый, Кемгә нәрсә ошамый?

Ярдәм итәрлек шефыбыз Һәрвакыт янда торсын», - такие строки прочитал челнинец.