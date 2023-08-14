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Видео: челнинца, участвовавшего в боевых действиях в Сирии, экстрадировали из Колумбии
В распоряжении «Татар-информа» появилось видео задержания жителя Набережных Челнов, участвовавшего в боевых действиях в Сирии.
На видеоролике показано, как полиция Колумбии задержала мужчину в аэропорту. Согласно данным властей, гражданин России прилетел в Колумбию из Турции и направлялся в Гватемалу. Мужчина, будучи участником запрещенной группировки, участвовал в боевых действиях на территории Сирии. Его объявили в международный розыск в 2013 году.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на территории РФ мужчину задержали сотрудники УФСБ России по РТ. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
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