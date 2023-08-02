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Руc Тат
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Происшествия 2 августа 2023 19:30

Видео: Бронегруппа российского подразделения уничтожила укрепрайон ВСУ

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Минобороны России опубликовало кадры с уничтожением украинских боевиков в Серебрянском лесничестве. Видеозапись опубликована в телеграм-канале оборонного ведомства.

Отмечается, что бронегруппа российского подразделения с ходу ведет огонь из пушек по замаскированным позициям ВСУ, уничтожая огневые точки и живую силу противника.

Ранее «Татар-информ» продемонстрировал видеоролик, в котором показана работа вертолета Ка-52 «Аллигатор» на Запорожском направлении. Экипаж Ка-52 прямым попаданием управляемой ракеты уничтожил боевую бронированную машину ВСУ.

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#минобороны рф #спецоперация на Украине
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