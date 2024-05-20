Видео: бойцы ВС РФ наткнулись в Волчанске на оставленных местными властями пенсионеров

Нескольких пенсионеров обнаружили в одном из частных домов Волчанска российские военнослужащие во время зачистки освобожденных районов города. Соответствующее видео опубликовал в своем телеграм-канале военный корреспондент Александр Смирнов.

«Досмотр украинских позиций и разговор с местными жителями, который доказывает, что ВСУшникам было плевать на эвакуацию гражданских», – прокомментировал видео журналист.

На записи видно, как во время зачистки военнослужащие решают укрыться от обстрела ВСУ в одном из домов. В нем бойцы натыкаются на хозяйку и ее знакомую, которые сидят в темноте с собранными вещами.

В разговоре российские солдаты выясняют, что в других домах также могут находиться люди, которых местные власти не эвакуировали при отступлении.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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